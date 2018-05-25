سوني: جهاز "Playstation 5" بعيدًا عنا بنحو 3 سنوات على الأقل

هل تتساءل الآن إن كان الوقت مناسبًا للحصول على جهاز Playstation 4 أو Playstation 4 Pro، وخاصة مع وجود شائعات تشير إلى أن Playstation 5 قد يصل بعد عامين؟ حسنا، لقد تبين الآن أنه قد يكون لديك وقت أطول مما هو متوقع، على الأقل وفقا لشركة Sony التي يبدو أنها قد لمحت إلى أن الجيل القادم من جهاز Playstation قد يكون بعيدًا عنا بنحو 3 سنوات على الأقل.





تم الكشف عن ذلك من قبل الرئيس التنفيذي لقسم الترفيه التفاعلي في شركة Sony، السيد John Kodera والذي نقل عنه في تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قوله: "سنستخدم السنوات الثلاثة المقبلة للتحضير للخطوة التالية، حتى نتمكن من الإرتقاء بشكل أعلى في المستقبل". وجدير بالذكر أن هذا التقرير يتماشى مع ما جاء في التقارير الأخيرة مثل التقرير الصادر من موقع Kotaku والذي أخبرته مصادره بأن جهاز Playstation 5 لن يصدر حتى العام 2020 على أقل تقدير.





ومع ذلك، يشير البيان الأخير من السيد John Kodera إلى أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول قليلا وأننا قد نرى جهاز Playstation 5 في العام 2021 على أقل تقدير. وفي السابق، كان قد لمح السيد John Kodera إلى أن الجيل التالي من جهاز Playstation قد يكون قيد العمل عندما أعلن في الفترة الماضية بأن جهاز Playstation 4 الحالي قد دخل نهاية دورة حياته، مما يلمح إلى أن الجيل القادم قد لا يكون بعيدًا جدًا.



