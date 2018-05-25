أيمن سلامة يرد على سرقة مشهد الغُسل في "ضد مجهول" وحقيقة نحت المسلسل

أدلى السينارست أيمن سلامة، مؤلف مسلسل "ضد مجهول"، بعدة تصريحات عن المسلسل جاء أبرزها..





(1) شخصية طيبة مسالمة تنتمي إلى الطبقة الـB تتعرض ابنتها للقتل ويحولها إلى شخصية مختلفة.





(2) الكشف عن هوية قاتل ابنة غادة عبد الرازق في الحلقة الـ(11).





(3) أحداث المسلسل لن تتوقف عند الكشف عن هوية القاتل بل أن الحلقات المقبلة ستشهد كواليس انقلاب الأحداث رأسًا على عقب.





(4) مشهد الغسل من أصعب مشاهد المسلسل واستغرق في تصويره لمدة يوم كامل.





(5) غادة عبد الرازق تعرضت لحالة انهيار أكثر من مرة خلال تصويرها مشهد الغسل.





(6) المسلسل ليس منحوت كما يتردد.. واستنوا اتفرجوا للآخر.. وبلاش الاستعجال.. الحكم للجمهور والمشاهد.. والرد سيكون عقب انتهاء المسلسل.





(7) الحلقات المقبلة من أحداث المسلسل تشهد صراعات بين الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة حنان مطاوع.





(8) الفنانة غادة عبد الرازق هي من رشحت الفنانة إليسا لغناء تتر المسلسل مضيفًا أن غادة دائما ما تتفائل بها في غناء تترات المسلسلات.





(9) الفنانة غادة عبد الرازق لم تتدخل في السيناريو على الإطلاق في حذف أو إضافة مشاهد لزملاء..ومايتردد إشاعات مغرضة.





(10) "ضد مجهول" التعاون الثالث مع الفنانة غادة عبد الرازق بعد "مع سبق الإصرار" و" حكاية حياة".





(11) السوشيال ميديا أصبحت منصة لتصفية الحسابات وإثارة الأحقاد والكراهية.





(12) السوشيال ميديا ليست مقياس لنجاح الأعمال الدرامية.





(13) مقياس نجاح المسلسل من رد فعل الشارع والجمهور والمقاهي.





(14) الحلقة الأخيرة من المسلسل تحتوى على مشاهد صعبة من حيث الصورة والتنفيذ وتتمثل في صعوبتها على غرار صعوبة مشهد الغسل.