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ارتفاع هائل بأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 25/مايو/2018 - 04:21 م
ارتفاع هائل بأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة
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الفجر الاقتصادى
 
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 7 جنيها ليسجل سجل الجرام عيار 21 نحو 652 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 558 جنيهًا.

وسجل الجرام عيار 24 نحو 745 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 5216 جنيهًا، وسجل السعر العالمى نحو 1304 دولارات للأوقية.
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