3 وجبات تجنبك الجوع الشديد في رمضان

يعاني أغلب الصائمون من الشعور بالجوع الشديد خلال ساعات الصيام الطويلة، وإذا كنت واحد منهم نقدم لك اليوم ثلاث وجبات تساعدك علي تحمل الجوع لفترات طويلة.



الحمص



نعم إذ أن طبق الحمص التقليدي الذي نتناوله عادةً على مائدة الإفطار أو كطبق جانبي من شأنه أن يمدك بالطاقة ويشعرك بالشبع لا سيما أنه يحتوي على كمية مناسبة من الألياف التي تضمن صحة جهازك الهضمي وتشعرك بالامتلاء.



الأفوكادو



إذا كنت ممن يعشقون تناول الأفوكادو فإليك هذا الخبر السار. تعد الدهون في الأفوكادو الأكثر صحية، كما أن تناوله سيمدك بطاقة وقدرة على التركيز بصورة أكبر. تناوليه مع التوست المحمص أو على شكل صلصة غواكامولي اللذيذة واستمتعي بالطعم والرشاقة.



العدس



حبوب العدس مليئة بالبروتين والألياف بالإضافة إلى الكربوهيدرات مما يجعلها صحيةً وقادرةً على منحك قسطًا وفيرًا من الطاقة لفترة طويلة.



يمكنك تناول العدس المسلوق مع إضافة الملح والليمون والكمون، أو على شكل شوربة العدس اللذيذة، وغيرها الكثير من الوصفات





