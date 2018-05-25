حكم قضائي بتغريم سامسونج 539 مليون دولار لصالح آبل

حكمت هيئة محلّفين أميركية اليوم الجمعة على شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية بدفع تعويض بقيمة 539 مليون دولار لمنافستها الأميركية "آبل" لانتهاكها براءات اختراع خاصة بتصميم هاتف "آيفون".





وسامسونج التي لم تعد تسوّق نموذج الهاتف موضوع النزاع ستدفع أيضا بموجب الحكم خمسة ملايين دولار إضافية لاستخدامها بعضاً من خصائص آيفون.





وفي هذا النزاع القضائي المستمر بين عملاقي التكنولوجيا منذ سبع سنوات كانت "آبل" تطالب منافستها بتعويض قدره أكثر من مليار دولار، في حين أن "سامسونج" كانت تقول أن قيمة التعويض لا يجب أن تتجاوز 28 مليونا.



