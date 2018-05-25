مصرع 40 من مسلحي أنصار الله بالحديدة

تقدمت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين، بمحافظة الحديدة غرب اليمن.





وصرح مصدر عسكري، اليوم الجمعة، أن قوات المقاومة الوطنية، التي تضم تشكيلات ألوية العمالقة والمقاومة التهامية وحراس الجمهورية بقيادة العميد طارق صالح، تمكنت بغطاء مكثف من طيران ومروحيات التحالف من التوغل نحو 20 كيلومترا في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ووصلت إلى رأس الفازة، ومفرق زبيد، كما أحكمت سيطرتها على منطقتي المغرس والسويق التابعتين لمديرية التحيتا.





وأضاف المصدر، تحقيق قوات المقاومة الوطنية تقدما متسارعا نحو مركز مديرية التحيتا ومجمعها الحكومي، خاصة بعد قطعها، الخميس، خط الإمداد الرئيسي لمسلحي أنصار الله بالسيطرة على الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا، وتأمين منطقة الجبلية".





وأعلن مقتل وإصابة أكثر من 40 من مسلحي أنصار الله، بينهم سقطوا باستهداف مروحيات التحالف تعزيزات على طريق زبيد التحيتا.





وأكد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن قوات الجيش استكملت السيطرة على سلسلة جبال يفع الاستراتيجية في مديرية باقم، عقب معارك مع الحوثيين أسفرت عن مقتل وإصابة 20 منهم بينهما قياديان ميدانيان، فيما تم أسر 4 آخرين.





وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة "أنصار الله" في اليمن، دعما لقوات الرئيس هادي. وتعد الإمارات أكبر داعمي التحالف.