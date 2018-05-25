مجموعة Tory Burch لخريف شتاء 2018-2019 (صور)

عرضت ماركة Tory Burch مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2018-2019، والتي تعد مزيجا من الثياب والأكسسوارات التي اتصفت بالعديد من المميّزات مثل الفساتين الواسعة الهدلة والتي تتميّز بأطراف غير متماثلة تضفي نوعًا من التوازن مع الجاكيتات الصبيانية وسترات البلايزر المقصوصة.



موضة الطبقات تطغى على الملابس الخارجية من المعاطف الكلاسيكية الى البنشو (poncho) مما يساهم بتعزيز الطلة المتحررة الخالية من الجهد.



كالعادة مجموعة الأكسوارات بغاية الأناقة والرّقة ركزت على كل ما هو طبيعي وبسيط، تمامًا مثل الحقيبة التي تحمل إسم لي رادزيويل والتي ظهرت بأقمشة متنوعة بالإضافة الى حذاء بوتس مروس عند المقدمة ومعالمه العصرية للغاية، وكذلك تشكيلة القلادت والحلي المعروف عنها أنها تجلب الحظ لحاملها.





