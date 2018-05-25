عاجل.. الإطفاء الكويتية: السيطرة على حريق بمزرعة بمنطقة عبدالله المبارك





أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية اليوم الجمعة، عن السيطرة على أربع فرق إطفاء على حريق اندلع في مزرعة تابعة للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بمنطقة عبدالله المبارك دون وقوع أية إصابات.





وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بـ(الإطفاء)، إن الحريق التهم ما يقارب 5000 متر مربع من مشتل زراعي يحتوي على محميات وأعلاف ومستلزمات زراعية من مساحة المزرعة الكلية وقدرها 100 ألف متر مربع الحادث.





وأضافت أن فرق الإطفاء واجهت بعض المعوقات التي منعتهم من الوصول إلى مكان اندلاع الحريق لعدم وجود ممرات تتيح دخول الآليات مبينة أن قائد الموقع اضطر إلى استخدام الجرافات لعمل ممرات مكنت آليات الإطفاء من الدخول للموقع والسيطرة على الحريق.





وأوضحت أن مركز عمليات (الإطفاء) تلقى بلاغا في تمام الساعة 06ر12 ظهرا تم على إثره توجيه أربعة فرق للإطفاء من مراكز جليب الشيوخ والعارضية والاسناد والهلالي بقيادة مدير إطفاء محافظة الفروانية المقدم احمد الرشيدي ورئيس مركز إطفاء جليب الشيوخ المقدم نواف الشافي.





وذكرت بأن مراقبة تحقيق حوادث الحريق التابعة للإدارة العامة للإطفاء باشرت بالتحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.





وحضر إلى موقع الحادث مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير والمقدم مهندس أحمد بهمن من إدارة وقاية محافظة الفروانية ورؤساء المراكز، التي تعاملت مع الحادث بالإضافة رجال الأمن والطوارئ الطبية.



