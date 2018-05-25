"الأعلى للثقافة" يعلن نتيجة مسابقة محفوظ عبد الرحمن في النص المسرحي





أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصرى، نتيجة مسابقة النص المسرحى، والتى تحمل هذا العام اسم الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن على، وذلك بعد أن اجتمعت اللجنة المشكلة لفحص الإنتاج المقدم للمسابقة، وأقرت نتيجة المسابقة.

وتأتى نتيجة المسابقة :

حصل إبراهيم الحسينى على المركز الأول عن مسرحية "مذكرات سنوحى" بمنحه مبلغًا وقدره 15 ألف جنيه، وجاء فى المركز الثانى محمد أمين عبد الصمد وحصل على 10 آلاف جنيه، عن مسرحية "الزناتى".

وقال الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان، إن لجنة المسرح برئاسة الدكتورة هدى وصفى سوف تنظم احتفالية كبرى لتكريم الفائزين بمسابقة محفوظ عبد الرحمن.