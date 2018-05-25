طفرة فى الإنتاج العسكري بشركات ومصانع الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع

ادعت وكالة رويترز، مؤخراً، فى تقرير كاذب، أن المصانع والشركات الخاصة بالقوات المسلحة، اتجهت حديثاً إلى المنتجات المدنية، وأهملت الصناعات العسكرية، بغرض تحقيق أرباح سوقية.





والحقيقة أن مصر تحتل حالياً المركز الأول فى الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا، فى معدل تصنيع الأسلحة العسكرية بجميع أنواعها الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر عدد من الشركات والهيئات التى تمتلكها المؤسسة العسكرية، بغرض تغذية الأفرع الرئيسية بالمعدات والأسلحة والذخيرة اللازمة، وتطوير وصيانة الموجود منها، بل تم مؤخراً تدشين خطوط إنتاج جديدة لتصنيع أسلحة ثقيلة ومعقدة.





كما اتجهت القوات المسلحة من خلال شركاتها إلى بداية التصنيع الحقيقى على أرض الواقع للمعدات والقطع الثقيلة، ومنها الكورفيت الشبحى المصرى الثانى «بورسعيد»، طراز جوويند 2500.





وتتولى مصانع الهيئة العربية للتصنيع، فى الوقت الحالى صناعة الطائرات من خلال مصنع «الطائرات» بحلوان لصالح القوات الجوية، كما يتم إجراء أعمال التفتيش الموسع، والعمرات للطائرة فى الورش المتخصصة بالمصنع. كما ينتج المصنع طائرة التدريب المتقدم طراز ألفاجيت، وهى طائرة تدريب متقدم تمتاز بقدرتها على المناورة، ويمكن تجهيزها بالقنابل والصواريخ والمدافع، وخزانات الوقود الإضافية، تم إنتاج الطائرة بالتعاون مع شركة داسو الفرنسية





أما الطائرات النفاثة فالمصنع ينتج «القاهرة 300» وهى طائرة مقاتلة نفاثة اعتراضية أسرع من الصوت بتصميم وإنتاج مصرى، بالتعاون مع شركة هيسبانو الإسبانية. وينتج مصنع «حلوان»، الطائرة الهدفية «سهم 1»، التى تستخدم فى تدريب أطقم الدفاع الجوى المختلفة، إلى جانب إنتاج الطائرة الهليكوبتر «جازيل»، وهى طائرة هليكوبتر متعددة المهام، تستخدم فى تقديم المعاونة للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع شركة إيروسبيسيال الفرنسية، وتم إنتاج 30 طائرة منها. كما يضم مصنع حلوان خطوط الإصلاح والعمرات للهليكوبترات، بترخيص من مصنع أفياكون الأوكرانى، أما مصنع «قادر» فينتج الطائرة «جمهورية» وهى طائرة التدريب الابتدائى، وتم استخدامها للتدريب الأولى بالكلية الجوية.





فى حين يتولى مصنع «أبيكو» عمرة وإصلاح المحركات المكبسية والتوربينية، فى حين يتولى مصنع المحركات إصلاح المحركات التربو، والمروحية والتربونفاثة.





أما المدرعات فتتميز الهيئة بإنتاج العربة المدرعة فهد، كما تنتج الهيئة التدريع الإضافى لبعض أنواع المركبات المدرعة.





كما تنتج مصانع الهيئة سيارة القتال الخفيفة « تايجر»، وهى سيارة قتال خفيفة يمكن استخدامها فى مهام الاستطلاع بقوة، ومطاردة العناصر الإرهابية فى الأراضى الوعرة، إلى جانب بعض السيارات المدرعة التى تستخدم فى التأمين مثل العربة المدرعة « قادر 320 «، والعربة المصفحة «المرسيدس».



