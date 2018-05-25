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وزير الثقافة تكرم أبطال نصر أكتوبر على مسرح الميدان بالأوبرا غدا

الجمعة 25/مايو/2018 - 03:07 م
وزير الثقافة تكرم أبطال نصر أكتوبر على مسرح الميدان بالأوبرا غدا
وزير الثقافة
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صلاح حسن
 
تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، أبطال نصر أكتوبر المجيد، في احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، ضمن فعاليات برنامج "هل هلالك" الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك غدًا السبت 26 مايو الجاري في التاسعة مساء، على مسرح الميدان بساحة دار الأوبرا.

وسيتم تكريم مجموعة من ضباط وجنود القوات المسلحة، وكوكبة من الفنانين والكتاب الذين شاركوا فى حرب النصر منهم " أحمد فؤاد سليم، ومحمود الجندى، ولطفى لبيب، ومحمد جلال عبد القوى، ويوسف القعيد".

كما تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم الفائزين فى مسابقة الأغنية الوطنية "أنا المصري" إلى جانب تكريم لجنة تحكيم المسابقة والتي تضم الموسيقار راجح داوود، والملحن عمرو مصطفي، الملحن هاني شنودة، المطرب محمد الحلو، الشاعر عوض بدوى، والدكتورة تحية شمس الدين، وستقدم الأغاني الفائزة بمسابقة "أنا المصري " بمصاحبة اوركسترا "سينكوب" بقيادة المايسترو جورج قلتة.
المزيد عن: وزير الثقافة مسرح الميدان مسرح ذكرى العاشر من رمضان تكريم أبطال حرب أكتوبر العشر من رمضان الأوبرا إيناس عبد الدايم
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