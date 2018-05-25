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الأهلي يعلن المدير الفني الجديد للفريق خلال ساعات

الجمعة 25/مايو/2018 - 03:09 م
الأهلي يعلن المدير الفني الجديد للفريق خلال ساعات
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الفجر الرياضي
 


تعلن لجنة الكرة بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة عن أسم المدير الفني الجديد الذي سيقود فريق الكرة خلال الموسم المقبل خلفاً لحسام البدري الذي تقدم بإعتذار عن إستكمال مهمته عقب الخسارة من كمبالا سيتي بهدفين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي بدورى أبطال أفريقيا.


وتعقد اللجنة إجتماعاً حالياً بالشيخ زايد يضم محمود الخطيب رئيس النادي وعلاء عبدالصادق وعبدالعزيز عبدالشافي زيزو وحنان الزيني التي تبذل جهداً كبيراً في الفترة الأخيرة.

المزيد عن: محمود الخطيب كورة كرة رياضة الخطيب الاهلي
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