وقف الترويج لمسار العائلة المقدسة بمصر لأجل غير مسمى

بعد اعتماد الفاتيكان للنقاط السبع لرحلة العائلة المقدسة بمصر، وبدء الاستعدادات لاستقبال الحجاج المسيحيين من جميع أنحاء العالم، تأجل الترويج للرحلة إلى أجل غير مسمى، وكان من المقرر بدء استقبال الرحلات من العام الحالى. وأكدت مصادر لـ «الفجر» أن الميزانية المخصصة للترويج وتأهيل مسار الرحلة، والتى تقدر بـ ٢٥٠ إلى ٤٠٠ مليون جنيه، تم تحويلها لدعم الطيران العارض، بعد اجتماع وزيرة السياحة رانيا المشاط، وعدد من مسئولى ملف الطيران. وأوضحت أن اللجنة الوزارية المشكلة لتطوير مسار العائلة المقدسة، برئاسة نادر جرجس، توقفت عن العمل، بعد انتشار خبر تأجيل الترويج للرحلة، وكان وزير السياحة السابق، يحيى راشد، قد أكد قبل تركه الوزارة، أن رحلات الحج المسيحى إلى مصر، كان يجب أن تبدأ اعتباراً من مارس الماضى.