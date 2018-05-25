ضبط 521 محكوما عليهم في حملة أمنية بالقليوبية.. وتحرير 108 قضايا



تلقى مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت،إخطارا بضبط 521 محكوما عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7068 حكما و899 حكما جزئيا و86 حكم مستأنف و20 جناية، وتحصيل 5956 جنيها غرامات وتحرير 106 مخالفات.



كما تم تحرير 108 قضيه وهم 28 اشغال طريق - 17 بائع متجول - 22 ازاله فوريه - 16 وصله كهربائيه - 18 اعلان - 3 فرش شاى - 4 نظافه وازاله 7 طن قمامة.



تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 521 محكوما عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبي.