ميناء دمياط يستقبل 3 أوناش ساحة جديدة عملاقة

أعلن اللواء أيمن صالح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء دمياط أن محطة الحاويات بل لم بناء استقبلت فجر اليوم سفينة الحاويات ( نيو كاسل) وعلى متنها 3 أوناش (آر تى چى) عملاقة جديدة تصل حمولة الونش الواحد 40 طنا وتستخدم في رص الحاويات بساحة المحطة حتى ارتفاع 7 حاويات 20 أو 40 قدما.





وأضاف صالح في تصريحات صحفية ان إضافة هذه الأوناش في تأتي إطار حرص إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع على تحديث وتطوير المحطة حيث تعد إضافة هائلة لإمكاناتها ومعداتها.





وفي سياق آخر قال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامي للهيئة، إن الميناء إستقبل خلال 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 12 سفينة بضائع عامة.





بينما غادر سفينة حاويات و 10 سفن بضائع عامة. وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





كما غادر الميناء قطار محمل بـ 1349 طن قمح في حين غادر عدد 119 سيارة نقل محملة بـ 6104 طن قمح .

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172659 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17855 طنا.



