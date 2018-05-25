"بيت العائلة" فرع أسيوط خارج الخدمة

أكد مصدر مطلع ببيت العائلة المصرية، فرع أسيوط، تراجع دور لجنة فض المنازعات فى إنهاء الصراعات الثأرية والطائفية، بسبب اهتمام قياداته بالصراع على ملكيات الأراضى.





وأوضح أن القيادات تكتفى حالياً بتوقيع بروتوكولات التعاون الممولة من منظمات كير الدولية، وبلان، والمعونة الكاثوليكية والإنجيلية، والتى تخص قضايا المواريث، والمرأة، رغم أن فكرة إنشاء بيت العائلة كانت فى المقام الأول لحل النزاعات الطائفية.



