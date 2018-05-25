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"بيت العائلة" فرع أسيوط خارج الخدمة

الجمعة 25/مايو/2018 - 03:08 م
بيت العائلة فرع أسيوط خارج الخدمة
ببيت العائلة المصرية - أرشيفية
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خالد العسقلاني
 
أكد مصدر مطلع ببيت العائلة المصرية، فرع أسيوط، تراجع دور لجنة فض المنازعات فى إنهاء الصراعات الثأرية والطائفية، بسبب اهتمام قياداته بالصراع على ملكيات الأراضى.

وأوضح أن القيادات تكتفى حالياً بتوقيع بروتوكولات التعاون الممولة من منظمات كير الدولية، وبلان، والمعونة الكاثوليكية والإنجيلية، والتى تخص قضايا المواريث، والمرأة، رغم أن فكرة إنشاء بيت العائلة كانت فى المقام الأول لحل النزاعات الطائفية.

تراجع دور لجنة فض المنازعات جاء تدريجياً، عندما اهتم مسئولوها بفض المنازعات على الأراضى التى ارتفع عددها بشكل جنونى بمحافظة أسيوط، وفى الوجه القبلى بوجه عام، ما فتح الباب على مصراعيه للمشاكل بين التجار والسماسرة، والبائعين والمشترين، خاصة مع ارتفاع سعر المتر.
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