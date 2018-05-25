لقمة العيش تروي قصة "الحليمي".. من غاسل صحون إلى مالك 17 فرعاً

بدأ السعودي "حيدر الحليمي"؛ مشوار نجاحه بالعمل على غسل الصحون وتنظيف بقايا الأكل ومسح الأرضيات في أحد الفروع التي تقدم الوجبات السريعة؛ حيث تكبّد مشقة العمل بعدما تخرج في الثانوية العامة باحثاً عن لقمة العيش.





أثبت "الحليمي"؛ جدارته فتمّت ترقيته إلى الطبخ ومنه إلى المحاسبة، إلى أن تمّ تعيينه مديراً للفرع كأول سعودي يدير فرعاً لإحدى الشركات العالمية، وأوكل إليه عديد من المهام التي أكسبته الخبرة في إدارة الفروع ومتابعتها والإشراف عليها، التي كانت سبباً في نجاحه بافتتاح أول فرع لتقديم الوجبات السريعة؛ حيث تميّز بمشروع سعودي 100 % وإدارة سعودية ناجحة. حسب صحيفة "سبق"





وتوالت نجاحات "الحليمي"؛ إلى أن استطاع تأسيس 17 فرعاً يقدم عديداً من الخدمات ما بين وجبات سريعة وعصائر طازجة ومجمعات غذائية تحت مظلة "مجموعة راقي للخدمات الغذائية المحدودة" في منطقة الأحساء، كما أصبح مديراً لأكثر من 50 سعودياً.





ويطمح "الحليمي"؛ لأن تكون "راقي" علامة تجارية رائدة بالسوق السعودي، وأن يستثمر هذه العلامة داخل المملكة وخارجها.





يُذكر أن برنامج "كفو" الذي يُعرض على قناة SBC الساعة 5:25م، قد خصّص فيلماً وثائقياً عن قصة نجاح حيدر الحليمي.







