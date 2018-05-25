تحرير 989 مخالفة مرورية وسحب 47 في حملة بالقليوبية

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير989 مخالفة مرورية.



وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير989 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات الناريةو168مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل 17800جنيه وسحب 51دراجة نارية وحجز 3 دراجات.



كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 47 رخصة وتحصيل 4850 جنيه غرامة.

