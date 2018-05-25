تفاصيل مصرع طالب دهسا تحت عجلات سيارة في الدقهلية

اتشحت بنى عبيد فى محافظة الدقهلية بالحزن اثر حادث مصرع طالب فى نهاية العقد الثانى من عمره دهسًا أسفل عجلات سيارة ربع نقل أثناء عبور الطريق، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذى اعترف بأنه لا يقصد أن يصدمه ولكنه ظهر فجأة.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية يفيد باستقبال مستشفى بنى عبيد المركزى حامد محمد السعيد السيد 19 سنه طالب، ومقيم بندر بنى عبيد، مصابًا بكسر بالفخذ الأيمن وكسر باليد اليمنى ونزيف داخلى بالمخ والبطن "إدعاء حادث طريق" وتوفى عقب وصوله.



انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والده محمد السعيد السيد الشربينى عامل، ومقيم بذات العنوان، قرر بأنه حال عبور نجله الطريق، اصطدمت به السيارة رقم "دن ع.3675 بيك أب" قيادة أحمد المتولى أحمد سهم سائق ومقيم بندر بنى عبيد، مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط السيارة وقائدها، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه حال عبور المتوفى أمامه فجأه، ورد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلى بالمخ والبطن، يُفيد بأنه لا توجد شبهة جنائية.