عضو المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع لـ"الفجر": نطمح بحصول المرأة على نصف مقاعد الحكومة القادمة

كشفت دكتورة راندا رزق، أستاذ الإعلام التربوى بجامعة القاهرة، عضو مجلس الاستشارى الرئاسى للتنمية المجتمعية، أن المجلس يقدم استشارات لعدد من الوزارات والهيئات الخاصة والمؤسسات الحكومية للحصول على قاعدة بيانات للتعرف على الأسر الأشد فقراً والتى تحتاج للمساعدة.





وقالت رزق، فى حوار مع «الفجر»، إن المجلس يعد تقارير تخص ملف «مصر بلا الغارمات» وحملة «مصر خالية من فيروس سي»، فضلاً عن ملف ذوى الإعاقة، والطاقة المتجددة، أشارت إلى أن المجلس يهتم بوضع خريطة وقاعدة بيانات للتنسيق بين المتبرعين أو المؤسسات الخيرية فى شهر رمضان لتوزيع كراتين رمضان وموائد الرحمن حتى يتم التوزيع بناء على خطة وألا يتكرر فى أماكن ويتم حرمان مناطق أخرى.. وإلى الحوار.









■ فى البداية كيف يتم توزيع مستنلزمات رمضان؟





- الفقراء يعانون من عشوائية الخير خاصة فى شهر رمضان، ودور المجلس الرئاسى للتنمية المجتمعية استشارى رقابى، ويقوم برقابة التنسيق بين المؤسسات الأهلية والخيرية فى توزيع كرتونة رمضان بين المؤسسات الخيرية مثل حياة، وبنك الطعام ومصر الخير، بحيث أن كل مؤسسة تقوم بالتوزيع فى منطقة مختلفة عن المؤسسات الأخرى وهناك عدد من الأسر تحصل على تبرعات أكثر من مرة فى حين أن هناك أسرا لا يصلها أى تبرعات نهائياً، والدور الرقابى من شأنه التوزيع بشكل عادل.









■ وما حجم الأسر المستهدفة فى القرى والنجوع؟





- تم استهداف 5 آلاف أسرة فى الأماكن الأكثر فقراً وبعداً مثل حلايب وشلاتين وقرى بسيناء وعلى رأسها قرية بئر العبد وقرى بمحافظتى الأقصر وأسوان، ومكونات الكرتونة تكفى لـ5 أفراد طوال شهر رمضان، وتضم الكرتونة أرزا وزيتا وسمنا وفولا وسكرا، بالإضافة إلى التنسيق أيضاً لإقامة موائد الرحمن فى عزبة الهجانة ومنشأة ناصر والسيدة نفسية والإمام الشافعى.









■ ماذا عن لجنة متابعة الدراما؟





- هى لجنة تم تشكيلها بالفعل ودورها استلام المقترحات القابلة للتنفيذ حول دعم التنمية المجتمعية بالإضافة إلى متابعة الأعمال الدرامية المطروحة على الساحة وتقيمها من حيث تقديمها لشىء ولو بسيط للتنمية المجتمعية مثل مشاهد تدعو إلى الاقتلاع عن التدخين عدم تعاطى المخدرات والتحذير من الإدمان وكيف تم توظيفها داخل السياق الدرامى..









■ كيف تقيمين دور وزارة التضامن وتعاونها مع المؤسسات الخيرية؟





- تقوم وزارة التضامن بوضع استراتيجية لتضافر الجهود بينها وبين مؤسسات المجتمع المدنى ونذكر منها بعض الأعمال التى كنت جزءاً منها، حيث شاركت بنفسى فى صياغة قانون الجمعيات الأهلية وتطوير الكتاب الإحصائى الخاص بالوزارة وفى مجال محو الأمية وضعت استراتيجية برنامج «التعلم لحياة أفضل» بالتعاون مع «اليونيفام» و»الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التضامن الاجتماعى، وكان للوزارة دور لا يمكن إنكاره أو تجنبه، بالإضافة إلى إشرافى على المعايير القومية بوزارة التضامن ودور الرعاية، والحضانات واستراتيجية أطفال الشوارع وعمالة الأطفال.









■ وماذا عن الشراكة القائمة بين المؤسسات الخيرية والقومى للمرأة؟





- مؤسسة «حياة» تعمل بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وذلك فى عدة أنشطة تستهدف تطوير السيدات









■ ما تقيمك لتولى المرأة مناصب القيادة فى مصر؟



