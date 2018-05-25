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تفاصيل اندلاع حريق فى مزرعة مواشى فى الدقهلية

الجمعة 25/مايو/2018 - 03:06 م
تفاصيل اندلاع حريق فى مزرعة مواشى فى الدقهلية
أرشيفية
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سالى رضوان
 
شهدت عزبة العجمى التابعة لمركز المنصورة ى محافظة الدقهلية انلاع حريق هائل بحظيره مواشى.
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية اخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ حريق بحظيره مواشي.

وانتقلت سيارات الحمايه المدنيه والاطفاء وبالفحص تبين ان الحريق بحظيره مواشي من الطوب البلوك الابيض ومعوشه بالخشب والسده ملك نعمان ا م 55 سنه مزارت ومقيم العجمي مركز المنصوره.

واسفر الحريق عن نفوق 5 رأس ماشيه " 3 جاموس، حصان، خروفك واحتراق تروسكل بدون لوحات معدنيه و2 ماكينة مياه.

وبسؤال مالك الحظيره قرر حدوث ماس كهربائي ادي لاشتعال النيران ولم يتهم احد بذك.

تحرر ع ذلك المحضر الازم وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية والحريق لفحص المكان.
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