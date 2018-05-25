تفاصيل اندلاع حريق فى مزرعة مواشى فى الدقهلية



وانتقلت سيارات الحمايه المدنيه والاطفاء وبالفحص تبين ان الحريق بحظيره مواشي من الطوب البلوك الابيض ومعوشه بالخشب والسده ملك نعمان ا م 55 سنه مزارت ومقيم العجمي مركز المنصوره.



واسفر الحريق عن نفوق 5 رأس ماشيه " 3 جاموس، حصان، خروفك واحتراق تروسكل بدون لوحات معدنيه و2 ماكينة مياه.



وبسؤال مالك الحظيره قرر حدوث ماس كهربائي ادي لاشتعال النيران ولم يتهم احد بذك.



تحرر ع ذلك المحضر الازم وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية والحريق لفحص المكان.

شهدت عزبة العجمى التابعة لمركز المنصورة ى محافظة الدقهلية انلاع حريق هائل بحظيره مواشى.تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية اخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ حريق بحظيره مواشي.