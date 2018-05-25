الرئيس اجتمع بـ"شاكر" و"الملا" 43 مرة فى 6 أشهر لمتابعة المحطات واكتشافات الغاز

احتل محمد شاكر وطارق الملا، وزيرا الكهرباء والبترول، الترتيب الأول والثانى بين وزراء حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من حيث عدد اللقاءات التى تجمع أعضاء الحكومة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة خلال الـ6 أشهر الأخيرة، حيث بلغ إجمالى عدد الاجتماعات التى تمت بين الرئيس والوزيرين ما يقرب من 43 لقاء مقارنة بغيرهم من الوزراء الذين يتولون رئاسة حقائب وزارية مختلفة.





وجاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء فى المرتبة الأولى بـ22 لقاء مع الرئيس موزعة على مدار الأشهر الماضية بواقع لقاء كل أسبوع أو 10 أيام، إذ احتلت متابعة الرئيس لتنفيذ المشروعات الجديدة خاصة محطات الكهرباء الثلاث الجديدة التى تنفذها شركة سيمنس الألمانية الأولوية فى اللقاءات، بالإضافة لاستعراض ما يتم تنفيذه من خطط لتطوير الشبكة الكهربائية المتعلقة بالنقل والتوزيع على مستوى الجمهورية، بالإضافة لدراسة خطة الوزارة واستعداداتها لاستقبال فصل الصيف.





وشدد الرئيس السيسى خلال لقاءاته مع وزير الكهرباء على وصول التيار لجميع المواطنين وإزالة أى عراقيل، كما تمت مناقشة آخر المستجدات فى مشروعات الربط الكهربائى المرتقبة مع عدد من دول الجوار بالإضافة للربط الكهربائى مع قارات العالم المختلفة مثل أوروبا عن طريق قبرص واليونان، وآسيا عن طريق الأردن.





وجاء طارق الملا، وزير البترول، فى المرتبة الثانية فى عدد لقاءاته مع الرئيس حيث بلغ إجمالى عدد اللقاءات التى عقدها الوزير مع الرئيس 21 اجتماعاً كان أبرزها متابعة الرئيس السيسى لآخر التطورات مشروع حقل «ظهر» الذى تم اكتشافه منذ تولى الرئيس مقاليد حكم البلاد والذى يعتبر نقطة تحول كبيرة فى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى.



