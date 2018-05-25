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تكثيفات أمنية بالتزامن مع احتفالات مولد "مار جرجس" بكفر الدوار

الجمعة 25/مايو/2018 - 03:02 م
تكثيفات أمنية بالتزامن مع احتفالات مولد مار جرجس بكفر الدوار
أرشيفية
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إسلام أمين
 
تشهد مدينة كفر الدوار بالبحيرة، تكثيفا أمنيا مشددا، وتم غلق الشوارع الخلفية والرئيسية بمحيط كنيسة مارى جرجس، بالتزامن مع احتفالات مولد مار جرجس، حيث تقام الليلة الكبيرة مساء غدا السبت بحضور نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية.

وأكد اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، أن الاستعدادات الأمنية التي تشهدها الكنيسة بانتشار المتاريس والبوابات الإلكترونية مع تواجد شباب الكشافة من الكنيسة لتسهيل عمليات الدخول والخروج للإخوة الأقباط أثناء الاحتفال وإقامة الصلوات مع انتشار خبراء المفرقعات وتمشيط المنطقة وتكثيف الحملات المرورية.

يذكر أن كنيسة الشهيد مار جرجس يتوافد عليها الآلاف من المحافظات المجاورة، ومنها الإسكندرية وكفر الشيخ والغربية من الأخوة الأقباط لتقديم الأغنام نذور داخل مذبح الكنيسة والاحتفال بالليلية الكبيرة مع تواجد جميع الألعاب داخل أسوار الكنيسة.
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