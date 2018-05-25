بوتين يعلن توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 700 مليار روبل خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي





أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 700 مليار روبل، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ،وانطلقت، أمس الخميس فعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين، حيث بحث المشاركون مشاكل الاقتصاد العالمي وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا.ويعتبر المنتدى حدثا دوليا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث يلتقي فيه قادة القوى السياسية والاقتصادية، ويشارك في المنتدى بشكل سنوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويحضر المنتدى هذا العام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إضافة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.