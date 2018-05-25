أسعار فانوس "محمد صلاح" بالأسواق اليوم الجمعة 25-5-2018 بمحافظة البحيرة
الجمعة 25/مايو/2018 - 02:56 م
إسلام أمين
قال عدد من التجار بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إن فانوس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يتراوح سعره ما بين 110 و115 جنيها في سوق الجملة، وفي القطاعي بسعر يصل إلى 150 و160 جنيها.
وكان قد تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لفانوس محمد صلاح، في الأسواق المصرية في رمضان 2018، منها الخشب بـ 50 جنية والمستورد 125 جنية.
وكان قد تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لفانوس محمد صلاح، في الأسواق المصرية في رمضان 2018، منها الخشب بـ 50 جنية والمستورد 125 جنية.
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