أنواع وأسعار البلح اليوم الجمعة 25-5-2018 بمحافظة البحيرة
الجمعة 25/مايو/2018 - 02:56 م
إسلام أمين
شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، استقرارا في أسعار البلح والتمر الرطب، حيث وصل سعر التمر الرطب 29 جنية، التمر الأسواني الفاخر 17 جنية.
وصل سعر البلح السيوي 20 جنية، والتوليدو تمر فاخر 24 جنية، البلح الصعيدي الملكابي 20 جنية، البلح الصعيدي الشامية 15 جنية، البلح الصعيدي 18 جنية، البلح الغزالي 22 جنية، البلح السلطاني الخام 20 جنية، البلح الصعيدي الجنداري 25 جنية.
وصل سعر البلح السيوي 20 جنية، والتوليدو تمر فاخر 24 جنية، البلح الصعيدي الملكابي 20 جنية، البلح الصعيدي الشامية 15 جنية، البلح الصعيدي 18 جنية، البلح الغزالي 22 جنية، البلح السلطاني الخام 20 جنية، البلح الصعيدي الجنداري 25 جنية.
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