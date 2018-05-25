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عاجل.. مقتل ٨٣ عنصرا من ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي لليمن

الجمعة 25/مايو/2018 - 02:54 م
عاجل.. مقتل ٨٣ عنصرا من ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي لليمن
صورة أرشيفية
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أسماء العزب
 
قتل ٨٣ عنصرا من ميليشيات الحوثي الإيرانية، اليوم الجمعة، في مواجهات مع المقاومة اليمنية، وغارات للتحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

واستهدفت الغارات أيضًا تعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية رازح غربي صعدة، كانت في طريقها لإمداد مقاتليها، مما أدى إلى تدمير عدد من العربات القتالية ومصرع وإصابة كل من كان على متنها.

في غضون ذلك دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية شدا غربي المحافظة.
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