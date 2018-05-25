"الحلقات الأخيرة" ممنوعة بأمر النجوم

بعد تكرار واقعة تسريب نهايات المسلسلات فى الموسم الرمضانى على مدار السنوات الماضية، واضطرار صناع الأعمال لتغيير النهاية ووقوعهم فى مأزق، مثلما حدث مع مسلسل «كفر دلهاب»، ليوسف الشريف و«لأعلى سعر»، لنيللى كريم وزينة، «الأسطورة» لمحمد رمضان، قرر صناع المسلسلات هذا العام تفادى هذا الخطأ بتأجيل كتابة وتصوير النهايات منعاً لتسريبها. من أوائل هذه المسلسلات «ضد مجهول» لغادة عبد الرازق، ورفض مؤلف المسلسل أيمن سلامة كتابة الحلقة الأخيرة إلا بعد الانتهاء من تصوير كافة الحلقات حتى حلقة 29، وقرر «سلامة» كتابة الحلقة الأخيرة قبل نهاية رمضان بأيام قليلة، واتفق أيمن مع صناع العمل على هذا المبدأ وعلى رأسهم غادة عبد الرازق، ومخرج العمل طارق رفعت الذى أبدى موافقته على تصوير الحلقة الأخيرة، منفصلة نهاية شهر رمضان الجارى.





«رسايل» أيضاً ضمن المسلسلات التى قرر صناعه تأجيل تصوير وكتابة نهايته حتى النصف الثانى من رمضان، خوفاً من مبدأ التسريب، وقامت بطلة العمل مى عز الدين بتعزيز هذا الاقتراح بعد عدة مفاوضات مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك والمخرج إبراهيم فخر.



