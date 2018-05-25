سعر الدولار اليوم الجمعة 25-5-2018 في 4 بنوك حكومية

سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 25-5-2018 فى البنك المركزى

يعرض لكم " الفجر “سعر الدولار اليوم الجمعة 25-5-2018 فى 4 بنوك حكومية، محدثة أولا بأول، وفيما يلى سعر الدولار أمام الجنية المصرى .سعر الدولار اليوم الجمعة 25-5-2018 فى مصرشهد سعر الدولار اليوم الجمعة 25-5-2018 استقرارا أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر، حيث وصل متوسط السعر اليوم وفقا للبنك المركزي المصري 17.8389 جنيه للشراء، و17.9738 جنيه للبيع.سجل الدولار اليوم فى البنك المركزى 17.8389 جنيه للشراء و17.9738 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.سعر الدولار اليوم الجمعة 25-5-2018 فى بنك مصرسجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.77جنيه للشراء و17.87 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.سعر الدولار اليوم الجمعة 25-5-2018 فى البنك الأهلىسجل سعر الدولار فى البنك الاهلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.سعر الدولار اليوم الجمعة 25-5-2018 فى بنك القاهرةسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.