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إليسا تحصل على 50 ألف دولار فى تتر مسلسل غادة عبدالرازق

الجمعة 25/مايو/2018 - 01:45 م
إليسا تحصل على 50 ألف دولار فى تتر مسلسل غادة عبدالرازق
إليسا
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عبد الله الصاوي
 
دائما تسعى الفنانة غادة عبدالرازق أن يكون تتر مسلسلها مميزا بين الأعمال الدرامية، ودائما ما تختار إليسا لتغنى التتر، وبالفعل نالت أغنية "عشت وشفت"، التى تغنيها إليسا فى مقدمة مسلسل "ضد مجهول" إعجاب الجمهور.

وعلمنا أن إليسا حصلت على 50 ألف دولار نظير غناء تتر العمل.

وقدمت إليسا أغنية بعنوان "عشت وشفت"، وتعاونت مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين والملحن عمرو مصطفى، وهى من إنتاج شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

ويشارك فى بطولة مسلسل "ضد مجهول" إلى جوار الفنانة غادة عبدالرازق كل من الفنانين، دياب، وأحمد سعيد عبدالغنى، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وروجينا.

ويشارك فى بطولة مسلسل «ضد مجهول» إلى جوار الفنانة غادة عبدالرازق كل من الفنانين، دياب، وأحمد سعيد عبدالغنى، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وروجينا، ومحمد دسوقى، وهلا السعيد، وحنان مطاوع، وآخرون، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت.

يشار إلى أن هذا التعاون يعد الثانى بين كل من الفنانة إليسا والفنانة غادة عبدالرازق، بعدما سبق وتعاونا فى مسلسل «مع سبق الإصرار» وغنت فيه «جربت فى مرة».
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