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"ماكرون" غير راضٍ عن حجم الاستثمارات الفرنسية بروسيا

الجمعة 25/مايو/2018 - 01:36 م
ماكرون غير راضٍ عن حجم الاستثمارات الفرنسية بروسيا
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محمد عصام
 
قال الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، إن خلال العشر سنوات الماضية لم تغادر أي شركة فرنسيا روسيا حتي في ظل توتر الأوضاع السياسيه بين البلدين.

ومرت العلاقات الروسية بتوترات شديدة مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد قيامها بإعلان ضم شبه جزيره القرم الأوكرانية لها، مما دفع دول الأتحاد لفرض عقوبات اقتصادية عليها.

وتابع "ماكرون" خلال تصريحات صحفية ألقها أثناء حديثه في مؤتمر"بطرسبورغ الاقتصادي" بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه غير راضي بالنتائج التي حققها الاستثمار الفرنسي في روسيا حتى الآن ولابد من زياده تلك الاستثمارات في المستقبل.

وبلغ إجمالي حجم الأستثمارات الفرنسيه بروسيا نحو 15 مليار دولار.
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