وزير الرياضة يحضر مباراة منتخب مصر مع نظيره الكويتي

غادر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مطار القاهرة ظهر اليوم متوجها الي دولة الكويت بعد تلقيه دعوة من السيد محمد ناصر عبد الله الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتى لحضور مباراة كرة القدم الودية التي ستقام بين المنتخب المصرى الأول لكرة القدم مع نظيره الكويتى مساء اليوم الجمعة الموافق 25 مايو 2018 على استاد جابر الأحمد الدولى.





وتأتى مباراة منتخب مصر أمام الكويت اليوم ضمن استعدادات المنتخب المصرى لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018.