حكايات رمضانية.. عادل إمام.. من ضيَّع فى "يوسف معاطى" عمره!

هل كان يستحق يوسف معاطى كل هذه الفرص التى منحها له عادل إمام خلال العشر سنوات الماضية؟ ! هل كان لا يرى الزعيم أن نصوص يوسف معاطى لا تشبع رغبة الممثل الذى يسكنه وكان يستسهل من باب إللى نعرفه أحسن من إللى ما نعرفوش.





فى الحقيقة كل من تابع تمثيل وحضور عادل إمام فى مسلسله الجديد «عوالم خفية» يشعر بأن الزعيم كان مبتعدا منذ فترة طويلة جداً عن التمثيل وقرر فجأة أن يعود ولكن بقوة وحضور تعوض سنوات غيابه الطويلة.





ربما يكون يوسف معاطى منح الزعيم فرصة العودة سينمائياً، بعد أن انتصر عليه جيل الشباب هنيدى ورفاقه، وتحولت أفلام عادل إمام وقتها لموضة قديمة، لم ينقذه وقتها التعاون مع لينين الرملى فى بخيت وعديلة 2، ولا حتى فى فيلم «أمير الظلام» فى أن يعود الزعيم للمنافسة، وحده يوسف معاطى أعاده لقمة السينما بعد أن قدم معه فيلم التجربة الدنماركية، يوسف وقتها وضع عادل إمام فى سنه الطبيعى، وهو أن يظهر أبًا لخمسة من الشباب، يجمعهم صراع على حب فتاة دنماركية، تدفعها الصدفة للجلوس معهم فى منزل واحد.. الفيلم نجح نجاحاً مدوياً، وحقق إيرادات لم يتجاوزها الزعيم عادل إمام من قبل، وأعلن وقتها عن أن دوره كنجم للكوميديا لم ينته وأنه مازال أمامه وقت للمنافسة والتربع على عرش ملوك الكوميديا بالوطن العربى.





ربما كان هذا هو سر أن يطمئن عادل إمام ليوسف معاطى، ويأتمنه على نجوميته وتاريخه، فقرر أن يكرر معه التجربة السينمائية مراراً وتكراراً، فقدما سوياً عريس من جهة أمنية، السفارة فى العمارة، بوبوس، مرجان أحمد مرجان، حسن ومرقص، وجميعهم نجحوا نجاحاً كبيراً باستثناء فيلم بوبوس، بعدها انتقلت الثقة من عالم السينما إلى عالم الدراما، وقرر الزعيم العودة تليفزونياً بعد عملين دراميين خلال مشواره الفنى، هما دموع فى عيون وقحة، وأحلام الفتى الطائر، وبمجرد أن عرض المنتج صفوت غطاس على الزعيم فكرة تقديم مسلسل خلال عام 2012، مع انتشار الفضائيات المصرية الخاصة، لم يمنح الزعيم وقتها قرار بالقبول أو الرفض لحين الجلوس مع صديقه والمؤتمن الجديد على نجوميته «يوسف معاطى».



