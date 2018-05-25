محافظ الشرقية: إزالة ٨٢ حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة ٢٧ ألف متر خلال حملة مكبرة

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة وضع خطة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ عليها والتصدي لتلك التعديات باعتبارها أمن قومي وغذائي للمواطنين مؤكداً على تطبيق القانون بكل حسم وقوة لردع المخالفين حرصاً على الموارد العامة للدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.



