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محافظ الشرقية: إزالة ٨٢ حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة ٢٧ ألف متر خلال حملة مكبرة

الجمعة 25/مايو/2018 - 01:41 م
محافظ الشرقية: إزالة ٨٢ حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة ٢٧ ألف متر خلال حملة مكبرة
اللواء خالد سعيد - محافظ الشرقية
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أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة وضع خطة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ عليها والتصدي لتلك التعديات باعتبارها أمن قومي وغذائي للمواطنين مؤكداً على تطبيق القانون بكل حسم وقوة لردع المخالفين حرصاً على الموارد العامة للدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

واستمرارًا لتنفيذ خطة المحافظة بإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية في المهد تمكنت رئاسة مركز ومدينة ابوكبير من إزالة ٨٢ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق دائرة المركز على مساحة ٢٧ ألف مترا بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الأمن للحفاظ على الرقعة الزراعية واستعادة هيبه الدولة على أراضيها، فتم إزالة ٤٠ حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الاراضى الزراعية على مساحة ٢٤ ألفًا و١٦٨ مترًا وإزالة ٤٢ حالة تعدٍ تابعة للري على مساحة ٣ آلاف و٢٩٢ مترًا، وتم إزالة التعديات المخالفة ومساواتها حتى منسوب سطح الأرض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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