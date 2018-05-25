بوتين: معدلات التضخم تصل لأدنى مستوياتها خلال العام الماضي

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين، إن معدلات التضخم بروسيا حققت أقل نسب لها العام الماضي عند 2.5%.



وأضاف "بوتين" خلال تصريحات صحفية لها في مؤتمر بطرسبورغ الاقتصادي بحضور الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، أن البنك المركزي الروسي يستهدف هذا العام معدلات تضخم عند 2.8% وخفض نسبه الباطلة إلى 5.1%.



وألمح "بوتين" إلى أن الاقتصاد الروسي بداء يتحسن خلال الأعوام الماضيه رغم الظروف الأقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حول العالم، مشيرًا إلى أن أحتياطي بلاده من الذهب والعملات الأجنبيه أرتفع إلى نحو 460 مليار دولار.





