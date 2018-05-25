سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 25-5-2018 في محافظة قنا

شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الجمعة في بنوك محافظة قنا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.69 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيه للشراء، و58.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي

