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أسعار الحديد اليوم الجمعة 25-5-2018 في محافظة قنا

الجمعة 25/مايو/2018 - 01:40 م
أسعار الحديد اليوم الجمعة 25-5-2018 في محافظة قنا
اسعار الحديد
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بسام عبدالحميد
 
تابعت أسعار الحديد في أسواق محافظة قنا، اليوم الجمعة، استقرارها ليسجل متوسط سعر طن حديد عز 12 ألف و250 جنيهًا.

وعن الأسعار سجل متوسط سعر طن حديد التسليح عز 12 ألف و250 جنيهًا، والمستورد 12 ألف جنيه والاستثماري 11 ألف و900 جنيه، وأسمنت أسيوط المقاوم 900 جنيهًا، والصعيدي 880 جنيهًا، والبورتلاندي 870 جنيهًا، والتعمير 820 جنيهًا للطن وأسيك المنيا 850 جنيهًا.
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