أول رد من الخطيب علي بيان تركي آل الشيخ

طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أعضاء القلعة الحمراء بعدم التعليق علي البيان الذي أصدره تركي أل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صباح اليوم.

ورفض الخطيب التعليق أو إصدار أي بيان علي ما قاله تركي آل الشيخ، مشددا على جميع أعضاء مجلس الأهلي بعدم الرد أو التعقيب علي البيان سوءا بشكل رسمي أو ودي.