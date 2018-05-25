حكايات رمضانية.. لماذا اختارت شريهان مدحت العدل لمحاورتها؟!

رغم سعى العديد من الإعلاميين خلفها للفوز بلقاء واحد منها للحديث عن سنوات النجومية والحب والألم، إلا أنها دائماً ما كانت تقابل كل هذه الدعوات باعتذار مهذب، ولكن يبدو أن شريهان وجدت فى مدحت العدل الصداقة والأمان التى ظلت تبحث عنهما منذ عودتها للأضواء عقب ثورة 25 يناير، ربما يكون مشروعها المسرحى الجديد الذى تنتجه شركة العدل جروب ويشرف عليه الدكتور مدحت العدل السبب فى أن تنشأ علاقة صداقة قوية بين الاثنين، جعلت مدحت لا يتردد أن يطلب منها أن تكون ضيفته فى إحدى حلقات برنامجه الناس العزاز على راديو دى أر إن، مدحت منح شريهان فرصة ذهبية للتحدث عن كل شيء بمنتهى البساطة والأريحية، تحدثت عن طفولتها وزواجها عن المرض والحب عن لحظات النجاح وسنوات الوجع، مدحت العدل حاورها بقلم شاعر وكانت ضيفته فى خفة ورشاقة الفراشة، ربما هو ما يجعلنا بعد كل هذه السنوات لا ننسى ولن ننسى شريهان.