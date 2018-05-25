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محافظ الشرقية: تخصيص أرض بمساحة 135 مترمربع لإقامة محطة رفع صرف صحي بمركز أولاد صقر

الجمعة 25/مايو/2018 - 01:36 م
محافظ الشرقية: تخصيص أرض بمساحة 135 مترمربع لإقامة محطة رفع صرف صحي بمركز أولاد صقر
اللواء خالد سعيد - محافظ الشرقية
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أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 135 مترمربع، والواقعة بحوض دفان ثالث زمام ناحية الروازقية، مركز أولاد صقر بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة أهالي المنطقة.

وأشار إلى أن الموافقة جاءت بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وعلى طلب محافظة الشرقية.

وأوضح أن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة، مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وأعرب عن شكره وتقديره لقرار مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مشروعات ذات نفع عام لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.
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