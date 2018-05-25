اعتماد 330 ألف جنيه لصالح رصف الشوارع بدمياط

قرر الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، زيادة اعتمادات أعمال الرصف بمبلغ 208.800 جنيه، على ان يكون الرصف بالبلاطات الخرسانية بمدينة السرو.



كما وجه المحافظ تعليماته للوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا للبدء في الأعمال الإضافية لعملية الرصف بالبلاطات الخرسانية بمدينة السرو.



كما اعتمد محافظ دمياط مبلغ ١٢١٩٥٠٠ للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد لرصف بعض الشوارع الاضافية، بعد أن تقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، بطلب اعتماد اضافي لرصف بعض الشوارع الاضافية بعد الانتهاء من عملية الرصف بالبلاطات الخرسانية بكفر سعد حيث تم تمويلها من اعتمادات الخطة الاستثمارية ٢٠١٧٢٠١٨.



كما قامت الادراة الهندسية بالوحدة باعداد مقايسه تقديرية باعمال الرصف المطلوب تنفيذها تلبية لاحتياجات المواطنين واستكمال المرافق.



وبناء عليه وجه المحافظ باعتماد المبلغ المطلوب مع تكليف مديرية الطرق والنقل باتخاذ كافة اجراءات الطرح ضمن الاعمال الجاري تنفيذها.