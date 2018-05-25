د. حماد عبد الله يكتب: الأثار الإيجابية "للجهد" فى الواحات!!

سرعان ما أصبح "الوادى الجديد" بعد النشر والفيض الإعلامى الذى صاحب كل هذا الإنتاج الفنى والإجتماعى و العلمى أن إقترب الإعلام المصرى رويداً – رويداً من الوادى ، وكان لنشاط المحافظ "التلاوى" (الأستاذ الجامعى المحترم ) أيضاً دور بالغ الأهمية بتوفير جميع الفرص والإحتياجات.





فعقدنا أكثر من مؤتمر هناك "حضره لفيف من المهتمين" وكذلك بعض السادة الوزراء مما ساعد على النقل المباشر لما يتم هناك.





فكانت دعوتى لألقاء محاضرة عن التنمية فى الوادى الجديد فى مقر الحزب الوطنى بالقاهرة ، وفى وجود زملاء أعزاء التقيتهم لأول مرة منهم الأستاذ الدكتور/حسن الحيوان ، (أستاذ الإقتصاد بعين شمس) والأستاذ الدكتور (صبرى الشبراوى) (أستاذ العلاقات والتنمية البشرية (بالجامعة الأمريكية) والمرحوم الأستاذ الدكتور( سمير طوبار) ( نائب رئيس جامعة بنها) وغيرهم ، فكان هذا مدخل لى فى العمل السياسى الخدمى عام 1984 ، وتعرفى على أغلب النشطاء فى اللجنة الإقتصادية وهى كانت من أهم اللجان العاملة فى النشاط الحزبى فى مصر وفى حزب الأغلبية ، وتصدر قائمة هذه اللجنة عظماء من المصريين بداية من المرحوم الأستاذ الدكتور/عاطف صدقى والأستاذ الدكتور/على لطفى ، والأستاذ الدكتور/سمير طوبار ، والأستاذ الدكتور/محمود محيى الدين ، وكثير من الوجوه الإقتصادية الرائعة والتى ما زالت تحت الأضواء فى مواقع متقدمة حتى اليوم تقود العمل الإقتصادى فى "مصر" والسياسى أيضاً منهم ، د.هالة السعيد ، د.سحر نصر ، و د.عمرو الجارحى ، و د.مصطفى مدبولى ، وعلى رأسهم م.ابراهيم محلب ، كثيرين كانوا زملاء أعزاء شاركوا فى وضع خطوات رائعة فى بناء الإقتصادى المصرى قبل الإنهيار الكامل لأسباب نحن لسنا بصدد التعرض.





لها فى هذه السيرة ومن خلال العمل على زيادة النشاط الإقتصادى وتوجيه الإهتمام بالوادى الجديد وواحات مصر الغربية.





زاد إهتمام الدولة فجاء ذكر الوادى الجديد على خريطة التليفزيون المصرى(فى رصد حالة الطقس) (على الأقل) تحريك طائرتين من "مصر للطيران" يومى الأحد والخميس من كل أسبوع إلى الداخلة والخارجة (على فكرة إنقطع هذا الخط اليوم) للأسف الشديد !!





وبزيارة رجال الأعمال إلى الواحات بدأ نشاط إستثمارى حقيقى هناك ، أذكر أن د.إبراهيم كامل أقام فنادق رائعة فى الداخلة والخارجة.





أذكر فى الإنتاج الحيوانى توجه المرحوم المهندس/مصطفى القرشى وكثيرين توجهوا للإستثمار هناك.

وكان للجامعات دور بالغ فى التوسع هناك ، حيث أنشأت جامعة أسيوط فرعاً لها وجامعة جنوب الوادى وأيضاً المركز القومى للبحوث وأكاديمية البحث العلمى أنشأ فرعا إقليمياً هناك ، ثم الإهتمام أيضاً من الفنان (فاروق حسنى) (صديقى) بواحة باريس ، ومتحف الخارجة ، وكذلك الوزير أنس الفقى (صديقى) أنشأ أكبر مكتبة إقليمية بمدينة الخارجة (وكان مكتبى متبرعاً بالتصميم والإشراف عليها) نعم إستطعت مع زملاء أعزاء أن أنمى جزء هام من أحلام المصريين وحلم أساسى للراحل (جمال عبد الناصر) عام 1958 حينما أعلن عن التنمية لهذا الإقليم العظيم (نصف أرض مصر) التى لا يعرفها المصريون.



