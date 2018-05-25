ننشر أسعار ومواصفات سيارات هيونداي إلنترا 2018 أوتوماتيك GL HD الجديدة

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق سيارة إلنترا موديل 2018م بالأسواق، كما ذكرت أنها قد تم تزويدها بأحدث التصميمات ووسائل الحماية والآمان التي تعمل علي حماية السائق والركاب المرافقين له من مخاطر الطريق، كما أنها مزودة بالعديد من وسائل الراحة والتسلية، متوفرة بجميع معارض شركة هيونداي.





مواصفات سيارة هيونداي إلنترا 2018 اتوماتيك GL HD الجديدة وأهم مميزاتها:





سعة المحرك 1200 سي سي

قوة المحرك 121 حصان ميكانيكي

أقصى سرعة 189

عدد النقلات 6

نوع الناقل اوتوماتيك

موديل 2018

وقود 92

السرعات 6

التجهيزات "وسائل الراحة والأمان"



