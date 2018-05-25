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ننشر أسعار ومواصفات سيارات هيونداي إلنترا 2018 أوتوماتيك GL HD الجديدة

الجمعة 25/مايو/2018 - 12:16 م
ننشر أسعار ومواصفات سيارات هيونداي إلنترا 2018 أوتوماتيك GL HD الجديدة
هيونداي إلنترا 2018 أوتوماتيك GL HD
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أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق سيارة إلنترا موديل 2018م بالأسواق، كما ذكرت أنها قد تم تزويدها بأحدث التصميمات ووسائل الحماية والآمان التي تعمل علي حماية السائق والركاب المرافقين له من مخاطر الطريق، كما أنها مزودة بالعديد من وسائل الراحة والتسلية، متوفرة بجميع معارض شركة هيونداي.

مواصفات سيارة هيونداي إلنترا 2018 اتوماتيك GL HD الجديدة وأهم مميزاتها:

سعة المحرك 1200 سي سي
قوة المحرك 121 حصان ميكانيكي
أقصى سرعة 189
عدد النقلات 6
نوع الناقل اوتوماتيك
موديل 2018
وقود 92
 السرعات 6
التجهيزات "وسائل الراحة والأمان"

كما تتمتع سيارة هيونداي إلنترا 2018 بالعديد من وسائل الراحة والأمان، كما أنها تحتوي على فرش جلد، وبها مكيف، وريموت كنترول، ومزودة ب باور، وبها جنوط، وكشافات ضباب، ومزودة بجهاز إنذار، مزودة بنوافذ كهربائية امامية ونوافذ كهربائية خلفية.
ننشر أسعار ومواصفات سيارات هيونداي إلنترا 2018 أوتوماتيك GL HD الجديدة
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