بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلاً على كافة الأنحاء.





كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة 25 37

وسط الدلتا 24 37

الإسكندرية 22 28

بلطيم 21 28

مطروح 21 26

السلوم 22 27

سيوة 26 36

بورسعيد 22 29

دمياط 21 29

العريش 19 33

رفح 19 32

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 38

رأس سدر 24 37

نخل 19 37

نويبع 24 35

طابا 20 36

كاترين 20 30

الطور 23 34

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 38

بنى سويف 25 37

المنيا 25 37

أسيوط 27 38

سوهاج 28 38

قنا 27 39

الأقصر 28 41

أسوان 28 43

أبوسمبل 27 43

الوادى الجديد 27 41

شلاتين 28 38

أبو رماد 27 37

رأس حدربة 29 36

حلايب 30 36

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 47

المدينة 28 42

الرياض 26 40

المنامة 29 38

أبوظبى 30 39

الدوحة 29 37

الكويت 26 39

دمشق 16 31

بيروت 22 28

عمان 16 30

القدس 19 28

غزة 21 30

بغداد 23 40

مسقط 30 36

صنعاء 12 29

الخرطوم 30 40

طرابلس 18 27

تونس 17 28

الجزائر 16 21

الرباط 12 20

نواكشوط 21 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 13 26

اسطنبول 17 24

إسلام آباد 24 39

نيودلهى 29 44

جاكرتا 24 33

بكين 19 31

كوالامبور 24 32

طوكيو 19 32

أثينا 20 28

روما 14 27

باريس 15 25

مدريد 15 22

برلين 14 26

لندن 14 22

مونتريال 17 23

موسكو 10 19

نيويورك 20 31

واشنطن 19 29