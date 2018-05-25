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أحمد حمدي يخضع لاختبار طبي بمعسكر المنتخب الأوليمبي

الجمعة 25/مايو/2018 - 12:05 م
أحمد حمدي يخضع لاختبار طبي بمعسكر المنتخب الأوليمبي
أحمد حمدي
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محمد الصو
 
يخضع أحمد حمدي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني الأوليمبي، للكشف الطبي مساء اليوم على هامش مران المنتخب استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا.

ويأتي خضوع اللاعب للكشف والأشعة، لتحديد مدى خطورة إصابته ومدة الغياب بعد تعرضه للإصابة خلال مران المنتخب الأوليمبي أمس بمعسكره المغلق استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ويخوض المنتخب الوطني الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، تجربتين وديتين أمام الجزائر وتونس، استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالقاهرة مطلع العام المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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