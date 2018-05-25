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أسعار البقوليات اليوم الجمعة 25ـ 5ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الجمعة 25/مايو/2018 - 12:07 م
أسعار البقوليات اليوم الجمعة 25ـ 5ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
رصدت "الفجر" في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، أسعار البقوليات، والتوابل، والأعشاب، في محال العطارة بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا.

وسجل متوسط سعر كيلو الكركدية 60 جنيهًا والينسون 50 جنيهًا، والكراوية 40 جنيهًا والحلبة 12 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 30 جنيهًا، والشطة الباردة 20 جنيهًا، والكمون 80 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 25 جنيهًا.

كما بلغ كيلو العدس الأصفر 20 جنيهًا، والعدس الأسود من 18 إلي 20 جنيهًا، والفاصوليا البلدي 26 جنيهًا للكيلو، والفول البلدي 8 جنيهات، والفول المدشوش 8 جنيهات، والفول الإنجليزي 7 جنيهات ونصف، والأرز الفاخر 7 جنيهات، والمكرونة 7 جنيهات، واللوبيا 28 جنيهًا.
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