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شبيهة الأميرة ديانا تظهر في حفل زفاف ميجان ماركل والأمير هاري (صور)

الجمعة 25/مايو/2018 - 11:57 ص
شبيهة الأميرة ديانا تظهر في حفل زفاف ميجان ماركل والأمير هاري (صور)
الأميرة ديانا
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الفجر الفني
 
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"، عدة صور للحسناء التي خطفت الأنظار خلال حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل، وهي لكيتي سبينسر، ابنة تشارلز سبينسر، شقيق والدة هاري، الأميرة ديانا، والتي دُعيت للزفاف الملكي مع عائلتها للاحتفال بالعرس.

وكان هناك شبه واضح بين كيتي، وعمتها ديانا، حيث اعتبر الكثيرون أن الشابة البالغة من العمر 27 عامًا، تتمتع بأناقة، وجاذبية عمتها.

المزيد عن: هاري ميجان ماركل مشاهير سينما الاميرة ديانا الامير هاري
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