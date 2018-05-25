سعر الدولار اليوم الجمعة 25 -5- 2018 بالسوق السوداء والبنوك الرسمية

وأرجع الخبراء سبب ارتفاع السعر خلال هذه الأيام هو الإقبال على شراء مستلزمات رمضان خلال الفترة الحالية.





وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر إلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع باتلعاملات المسائية مقابل 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.



وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.



وحافظ سعر الدولار على مستواه الصباحي في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي وقناة السويس، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.



شهد سعر الدولار خلال هذه الفترة ارتفاعاً ملحوظاً في جميع البنوك، وذلك بعد المنافسة القوية بين جميع البنوك على سعر الصرف، ويتوقع هبوط الدولار خلال الفترة القادمة بعد انتهاء الشهر الكريم.