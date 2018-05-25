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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 25ـ 5ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الجمعة 25/مايو/2018 - 12:03 م
أسعار الأسماك اليوم الجمعة 25ـ 5ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
أسعار الأسماك
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هشام إسماعيل
 
استقرت أسعار الأسماك بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر البلطي ما بين 30 إلى 35 جنيها، والبوري بين 40 إلى 60 جنيها، والماكريل 30 جنيها، والمرجان 45 جنيها، والفيليه 65 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك المكرونة البلدي 50 جنيها، والكابوريا ما بين 50 إلى 70 جنيهًا، الجمبري ما بين 80 إلى 120 جنيها، والجمبري الجامبو 250 جنيها، وسمك السردين 40 جنيها، والسبيط 80 جنيهًا، والبربون ما بين 40 إلى 55 جنيهًا، وثعابين البحر 120 جنيها، والمكرونة السويسي 80 جنيهًا.

وسجل سعر المكرونة المجمد 28 جنيها للكيلو، والجمبري المجمد 75 جنيها للكيلو، والسردين المجمد 40 جنيها، والماكريل المجمد 40 جنيهًا.
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