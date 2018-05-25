عاجل.. الرئيس يعلن عن 4 إجراءات مهمة في صالح المواطنين

تسابق الحكومة الزمن لتوفير شبكة الحماية الاجتماعي للمواطنين، لمواجهة الأثار المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها بدءًا من تحرير سعر الصرف وما تلاه من ارتفاع في أسعار المنتجات والسلع والخدمات.





الحكومة اتخذت قرارات مهمة وضرورية للحماية الاجتماعية، بعضها يتعلق بزيادة رواتب الموظفين، وإقرار ثلاث علاوات لهم، إلى جانب زيادة المعاشات.





وبحسب مصدر مطلع بمجلس الوزراء، فإن الرئيس قد يعلن قريبًا، وخلال أيام شهر رمضان، عن 4 إجراءات مهمة في صالح المواطنين، مساندة للفئات الأقل دخلا، ومحدودي الدخل.



