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عاجل.. الرئيس يعلن عن 4 إجراءات مهمة في صالح المواطنين

الجمعة 25/مايو/2018 - 11:55 ص
عاجل.. الرئيس يعلن عن 4 إجراءات مهمة في صالح المواطنين
الرئيس السيسي
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تسابق الحكومة الزمن لتوفير شبكة الحماية الاجتماعي للمواطنين، لمواجهة الأثار المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها بدءًا من تحرير سعر الصرف وما تلاه من ارتفاع في أسعار المنتجات والسلع والخدمات.

الحكومة اتخذت قرارات مهمة وضرورية للحماية الاجتماعية، بعضها يتعلق بزيادة رواتب الموظفين، وإقرار ثلاث علاوات لهم، إلى جانب زيادة المعاشات.

وبحسب مصدر مطلع بمجلس الوزراء، فإن الرئيس قد يعلن قريبًا، وخلال أيام شهر رمضان، عن 4 إجراءات مهمة في صالح المواطنين، مساندة للفئات الأقل دخلا، ومحدودي الدخل.

وأوضح المصدر أن تلك القرارات ستكون بصرف علاوة استثنائية لكل الموظفين العاملين بالدولة لا تقل 10% هذا إلى جانب العلاوة الدورية، إضافة إلى زيادة الدعم الشهري على البطاقات التموينية، وأيضًا زيادة أصحاب المعاشات، وكذلك زيادة المخصصات المقررة لتكافل وكرامة، و"كفاية 2" الخاصة بتنظيم الأسرة.
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